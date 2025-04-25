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Çorum'da Hacı Adaylarına Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Çorum'da Hacı Adaylarına Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
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Çorum'un Kargı ilçesinde Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen seminere 25 hacı adayı katıldı. İlçe Müftüsü ve çeşitli uzmanlar, hac yolculuğu hakkında detaylı bilgi verdi.

Çorum'un Kargı ilçesinde hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Diyanet Vakfı Kargı Gençlik Merkezinde düzenlenen seminere, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında Kargı ilçesinden bu yıl hacca gidecek 25 hacı adayı katıldı.

Kargı İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, hacı adaylarına "Hac yolculuğundan önce maddi ve manevi hazırlık", "Hac ve umrede bir arada yaşama bilinci", "Hac yolculuğunda önemli hususlar", "Haccın hikmeti ve sembollerin anlamı", "Uygulamalı hac ibadeti", "Hac ve umre menasiki", "Mekke ziyaret yerleri", "Medine ziyaret yerleri" ve "Hacda çevre bilinci" konularında hacı adaylarına bilgi verildi.

Seminerde ayrıca Çukuraluç Köyü Kız Kur'an Kursu görevlisi Derya Küçükesikici, "Hacda Kadınlar" konusunda, Kargı Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Gizem Ateşci ise "Temel sağlık bilgileri" konularında katılımcılara eğitim verdi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
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