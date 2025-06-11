Çorum'da Görme Engellilere Yardım Duyarlılığı Gözler Önüne Serildi

Çorum'da yapılan sosyal deneyde, vatandaşların kaldırımda karşılaştığı görme engelli kişilere yolunu bulma ve yolun karşısına geçme konusunda yardımcı oldukları belirlendi.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesince, vatandaşların görme engelli bireylere yaklaşımını ölçmek amacıyla sosyal deney yapıldı.

Dernek üyelerinden Murat Sarışen, sosyal deney için Saat Kulesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı.

Sarışen, beyaz bastonuyla yaptığı yürüyüşte, Gazi Caddesi'nde yolun karşısına geçerken ya da bir adresi bulmaya çalışırken vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların kendi işlerini bırakarak görme engelli Sarışen'e yardım ettiği anlar Tunahan Coşkun tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, AA muhabirine, sosyal deneyde insanların görme engellilere yeterince yardımcı olduğunu belgelediklerini söyledi.

Sosyal deneyle, görme engelliler konusundaki duyarlılığa dikkati çekmek istediklerini belirten Kabakçı, "Halkımızın görme engelliler konusunda duyarlılığını, yardımseverliğini ölçmek istedik. Varsa sorunlarımızı da yerel yönetimlere ifade etmek için bu çalışmayı yaptık." dedi.

Vatandaşların görme engellilere karşı yaklaşımından memnun olduklarını ifade eden Kabakçı, "Halkımızın bize karşı yaklaşımından emindik ve bu videonun sonucu bizi çok memnun etti. Çünkü 'yolun karşısına geçmek istiyorum' dediğimizde herkes elindeki işi bırakıp yardıma geliyor. Dernek olarak hep 'eğer yardım talebimiz olursa bize yardım edin' istiyoruz. Çorumlu hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olduğunu gördük." diye konuştu.

Toplumdaki diğer fertlerle eşit şartlarda, kimseye ihtiyaç duymadan yaşamak istediklerine dikkati çeken Kabakçı, şunları kaydetti:

"Diğer fertler nasıl, hangi şart ve imkanlarda hayatlarını sürdürüyorsa bizler de aynı şekilde hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Kimseye muhtaç olmadan, kimseden yardım talep etmeden bir yerden bir yere bağımsız olarak gidip gelmek istiyoruz. Çorumlu vatandaşlarımızın duyarlılığı ve yardımseverliği bizleri mutlu etti. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bir görme engelliyle karşılaştığınızda, sizden yardım talebinde bulunmadığı sürece, kendisi bağımsız olarak hareket edecek durumda demektir. Sadece yardım talebinde bulunursa yardım edelim."

Sosyal deneyi kayıt altına alan Tunahan Coşkun ise dernekten video hazırlama konusunda talep gelince, gönüllü olarak kabul ettiğini belirterek, "Videoyu çekerken vatandaşların yardım talep edilmese bile yardım teklif ettiklerini gördüm. Çok güzel bir şey. Vatandaşlarımızın, görme engellilerin çektikleri sıkıntıların farkında olduğu görülüyor. Ayrıca yollarımızın kaldırımlarımızın görme engellilerin kullanımına uygun olduğunu da görmüş olduk." ifadelerini kullandı.