Çorum'da bir kişi bıçakla yaralandı
Çorum'da 18 yaşındaki F.A., 16 yaşındaki arkadaşı ile tartışmasının ardından bıçakla yaralandı. Olay sonrası yaralı genç hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.
Çorum'da tartıştığı 16 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan 18 yaşındaki kişi hastanede tedavi altına alındı.
F.A. (18) ve arkadaşı M.İ.I. (16) arasında Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki parkta tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda F.A, bıçakla bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli ise işlemler için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel