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Çorum'da Ev Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Çorum'un Akkent Mahallesi'nde çıkan yangında, yalnız yaşayan Okan Özen (40) yaşamını yitirdi. Yangının elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Çorum'da bir evde çıkan yangında ev sahibi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi Akkent 4. Sokak'ta yalnız yaşayan Okan Özen'e (40) ait ikamette, elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Binayı saran dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, daireye girdiklerinde Özen'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği tahmin edilen Özen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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