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Çorum'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü.

APARTMANDA SİLAH SESLERİ

Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Esin Özdemir'in boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Özdemir tarafından silahla öldürüldüğü belirlendi.

ZANLI KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Çiftin olay sırasında evde bulunan 3 çocuğu ekiplerce tahliye edildi.

Olayın ardından kendisini eve kilitleyen ve ekiplerin içeri girmesine izin vermeyen zanlının teslim olması için ikna çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA