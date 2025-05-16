Çorum'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Çorum'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Çorum'da 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı gösterilerle toplumsal bilinç oluşturmayı amaçladı.

????? Çorum'da engelliler haftası dolayısıyla 100.Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Devlet Tiyatro Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Recep Celep, öğrencilerin özel eğitim kapsamında olduğunu ifade ederek, "Temel misyonumuz bu özel yavrularımızın öncelikle kişisel gereksinimlerini giderecek şekilde eğitim alıp sosyal hayata katılmalarını sağlamaktır" dedi.

Engelli bireylerin ülke nüfusunun yüzde 12'sini oluşturduğunu, eğitim, sosyal ve ekonomik imkanlarından yararlanabilmesi için devletin her alanda çalışma yaptığını belirten Celep, "bizlerde engelli vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olup, birlikte yaşama bilincini yerine getirme adına daha bilinçli toplum olmalıyız. Onlara yalnızca duygusal yaklaşarak değil insani yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli desteği göstermeliyiz" dedi.

Etkinlikte okul öğretmenleri ve özel gereksinimli çocukların yıl boyunca birlikte hazırladıkları dans, tiyatro ve halk oyunları gösterileri, şiir ve enstrüman dinletisi yer aldı.

Programa Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan yardımcısı Alper Zahir, Garnizon Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sahit Aydın ve engelli aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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