Çorum'da Elektrikli Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'da Elektrikli Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü Mehmet Altuntaş (59), meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.

Çorum'da devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Altuntaş'ın (59) kullandığı elektrikli motosiklet, Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir iş yerinin bahçesine girerek devrildi.

Sabah iş yerine geldiklerinde kazayı gören çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Altuntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kazanın saat 03.00'te meydana geldiğini tespit etti.

Altuntaş'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek

Süreçte kritik dönemeç sonrası DEM Parti'den yeni adım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülşen'den sahnede cesur tercih! Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor

Gülşen'den sahnede cesur tercih! Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.