Çorum'da çıkan yangında ev ve depo kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Laçin ilçesinde bir evde çıkan yangında ev ile depo zarar gördü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yangın sırasında evde kimse yoktu.

Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında ev ile depo bölümü zarar gördü.

Çamlıca köyünde Mustafa Eliaçık'a ait evde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Laçin Belediyesi ile Amasya'nın Hamamözü Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev ve depo kullanılamaz hale geldi.

Ailenin bir nişan töreni dolayısıyla başka bir yerde olduğu, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

