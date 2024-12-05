Üye Girişi
Haberler
Konum paylaşan esnafa ücret mi geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi

 Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

Esad'ın hamlesi sınırımızdaki savaşı daha da kanlı hale getirecek

 TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması

Çorum'da düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömen kadın gözaltına alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömen kadın gözaltına alındı.

Çorum'dabekar ve iki aylık hamile olduğu öğrenilen A.S. (31), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.S, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Burada neden rahatsızlandığı sorulduğunda hamile olduğunu ve düşük yaptığını belirten A.S'nin, cenini de evinin bahçesine gömdüğünü söylemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bahçede yapılan çalışmada polis ekiplerince bulunan cenin, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan kadın ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çorum'da düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömen kadın gözaltına alındı
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
img

Çöpten toplanıyor, Avrupa'ya kapış kapış satılıyor
img

Sürücü ehliyeti için son 5 gün
img

Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları... Resmi Gazete bugün (5 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.