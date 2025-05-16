Çorum'da Drift Atan Çalıntı Araçla Yakalanan 4 Genç Gözaltına Alındı
Çorum'un Alaca ilçesinde drift atan çalıntı araçla iki genç polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Düz kontak yöntemiyle çalındığı belirlenen otomobilin sürücüleri, gözaltına alındı.
Çorum'un Alaca ilçesinde çalıntı araçla drift atan 4 genç, polisin kovalamacasıyla yakalandı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, içerisinde A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve A.E'nin (16) bulunduğu 19 ADP 161 plakalı otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ankara Caddesi üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu Çorum Caddesi'nde durduruldu.
Araç içerisinde bulunan 4 genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde otomobilin düz kontak yöntemiyle Çorum merkezden çalındığı belirlendi.
Çocuk Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel