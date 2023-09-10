Çorum'da devrilen TIR'da yangın çıktı; 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde İstanbul- Samsun D-100 kara yolu Kınalıtaş mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan yurt dışına tekstil ürünü götüren Murat Erdoğan yönetimindeki UM-008-UT plakalı TIR, kontrolden çıkarak su isale menfezine çarpıp, devrildi. Bu sırada devrilen TIR'da yangın çıktı. Bölgeyde çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekipleri, büyümeden alevleri söndürürken, kazada yaralanan sürücü Erdoğan ile yanındaki babası Yaşar Erdoğan Osmancık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel