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Çorum'da tanımadığı kişinin silahlı saldırısında yaralanan kişi tedavi altına alındı

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Çorum'un Kale Mahallesi'nde Alican T. isimli bir kişi, tanımadığı bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da tanımadığı kişinin silahlı saldırısında yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Alican T. (30), Kale Mahallesi Şehit Şükrü Öngün Parkı'nda tanımadığı bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Çorum Olay Güvenlik Güncel Haberler

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