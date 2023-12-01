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Çorum'da bir eve açılan ateş sonucu 12 yaşındaki çocuk yaralandı

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Çorum'da Kale Mahallesi'nde bir eve yapılan saldırı sonucu 12 yaşındaki bir çocuk başına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve polis olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇORUM'da bir eve tüfekle açılan ateşte D.B. (12) başından yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı eve henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Anne ve babasıyla evde bulunan erkek çocuk D.B., başına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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