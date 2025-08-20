Çorum'da Belediye Başkanları İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Oğuzlar Altınkoz Tesisleri'nde bir araya gelen Çorum'un çeşitli ilçe belediye başkanları, kentteki belediye çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Çorum'daki belediye başkanları istişare toplantısında bir araya geldi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci'nin ev sahipliğinde, Oğuzlar Altınkoz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül katıldı.

Toplantıda, kentte yürütülen belediye çalışmaları değerlendirildi.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
