Çorum'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Planlandı

Çorum'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Planlandı
Çorum'da yeni eğitim öğretim yılında bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin planlandığı duyuruldu. Yeşilay ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan toplantıda, yıl boyunca gerçekleştirilecek eğitimler belirlendi.

Çorum'da yeni eğitim öğretim yılında bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin planlandığı bildirildi.

Yeşilay Çorum Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesindeki Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yıl boyu yapılacak eğitimler planlandı.

Açıklamada, planlamaların kurumlar arası iş birliğiyle yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
