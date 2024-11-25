Çorum'da Avukatlardan Kadına Yönelik Şiddet Protestosu

Çorum'da avukatlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Çorum Barosu Kadın Hukuk Komisyonu öncülüğünde Çorum Adliyesi önünde toplanan avukatlar, kadına yönelik şiddet olaylarına karşı basın açıklaması yaptı.

Komisyon Başkanı Avukat Goncagül Yurttaş Kartancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetin bahanesinin olamayacağını, kadın hakkının insan hakkı olduğunu söyledi.

Zayıf olanın tarih boyu güçlü tarafından şiddete ve adaletsizliğe maruz bırakıldığını belirten Kartancı, şiddetten en çok mağdur olanların kadınlar ve çocuklar olduğuna işaret etti.

Kadına yönelik şiddetin faillerinin genellikle eş, aile üyesi ve iş arkadaşlarından oluştuğunu dile getiren Kartancı, "Bu şiddet sadece fiziksel olarak değil, psikolojik, ekonomik ve cinsel anlamda da son derece korkunç, telafisi imkansız sonuçlar doğurmakta, ağır yaralar açmaktadır." dedi.

Şiddetle mücadelenin temel amacının, sağlıklı toplumla sağlıklı yarınlara ulaşmak olduğunun altını çizen Kartancı, şiddetin hakim olduğu toplumun çürümeye mahkum olduğunu vurguladı.

Kadınların kapalı kapılar ardında şiddete maruz kaldığını ifade eden Kartancı, şunları kaydetti:

"Yapmayın, artık durun! Şiddetin bahanesi olamaz! Kadın hakkı, insan hakkıdır. Adaletin savunucuları olarak hakkı gözetmek bizim en önemli vazifemizdir. Şiddetle mücadelemiz sadece 25 Kasım'la sınırlı değil, sürekli olmalıdır, olmak zorundadır. Kadına yönelik şiddetin son bulduğu, hak ve özgürlüklerin kullanılabildiği, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya temenni ediyoruz."

Basın açıklamasına Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı da katıldı.