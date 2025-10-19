Çorum'da Avcılık Kursu Düzenlendi
Çorum'un Laçin ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından organize edilen avcılık kursunda katılımcılara avlak alanları ve av kuralları hakkında eğitim verildi. Kurs sonunda sınav olacak ve başarılı olanlar avcılık belgesi alacak.
Çorum'un Laçin ilçesinde avcılık kursu düzenlendi.
Çorum Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünce organize edilen eğitimde Yusuf Aygüneş, katılımcılara Avlak alanları, av kuralları ve ilgili kanunlar hakkında bilgi verdi.
Eğitimin ardından kursiyerler sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan kursiyerler avcılık belgesi almaya hak kazanacak.
Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel