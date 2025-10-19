Haberler

Çorum'da Avcılık Kursu Düzenlendi

Çorum'un Laçin ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından organize edilen avcılık kursunda katılımcılara avlak alanları ve av kuralları hakkında eğitim verildi. Kurs sonunda sınav olacak ve başarılı olanlar avcılık belgesi alacak.

Çorum Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünce organize edilen eğitimde Yusuf Aygüneş, katılımcılara Avlak alanları, av kuralları ve ilgili kanunlar hakkında bilgi verdi.

Eğitimin ardından kursiyerler sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan kursiyerler avcılık belgesi almaya hak kazanacak.

