Çorum'da ATV ve otomobil çarpıştı: Bir yaralı
Çorum'un Dodurga ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin ATV ile çarpışması sonucu ATV sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı.
Enes E. idaresindeki 06 KG 150 plakalı otomobil, Çorum Caddesi Yunus Emre Bulvarı'nda Şaban B'nin (64) kullandığı ATV ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ATV sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel