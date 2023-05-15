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Çorum'da aranan 3 kişi oy kullanmaya gelince yakalandı

Çorum'da aranan 3 kişi oy kullanmaya gelince yakalandı

Güncel Haberler

Çorum'da hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan ve oy kullanmaya geldiğinde gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Çorum'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 3 kişi oy kullanmaya gidince yakayı ele verdi. Kamu kuruluşundan hırsızlık yaptığı ve bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U. (26), hakaret içeren tezahürat suçundan hakkında para cezası bulunan A.İ.Ç. (28) ile basit yaralama ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından hakkında arama kararı bulunan M.B. (31), oy kullanmak için geldikleri okullarda polis ekiplerince yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Oylarını kullandıktan sonra emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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