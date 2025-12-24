Haberler

Çorum'da binanın 8. katından düşen kişi öldü

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bir bina balkonundan düşen 50 yaşındaki Süleyman Dinçay, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Çorum'da, bir binanın 8. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Dinçay (50), Ulukavak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki bir binanın 8'inci katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dinçay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dinçay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
