Çorum'da 4 okul binası 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır

Çorum'da inşası tamamlanan toplam 60 derslikli 4 okul binasının 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Valilik Toplanto Salonu'ndaki toplantıda, kent merkezi ve ilçelerde devam eden kamu yatırımlarının güncel durumu ve planlamalar değerlendirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Vali Dağlı, 2024-2025 eğitim öğretim sezonu öncesinde merkez 12 derslikli Halkbank Zafer İlkokulu, 12 derslikli Osmancık Atatürk Ortaokulu, 12 derslikli İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu ve 24 derslikli merkez Atatürk İlkokulu inşaatlarının gayretli çalışmalar sonucunda bitirildiğini, eğitim öğretim yılına hazır hale getirildiğini anlattı.

Toplam 152 derslikli 10 okulun yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini aktaran Dağlı, bu okulların da mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

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