Çorum'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

ÇORUM'da aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 30 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Şahin B, (30) yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri iki ayrı hırsızlık suçu, 3 adet konut dokunulmazlığını ihlal, iki silah kanununa muhalefet ve basit yaralama olmak üzere toplam 8 ayrı suçtan toplam 30 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası ile aranan Şahin B.'yi, saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.