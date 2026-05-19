Çorum'da 19 Mayıs coşkusu sergilerle kutlandı

Çorum'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Çorum'da Milli Bayramlar Fotoğraf Sergisi" ile "Gençlik Haftası Resim Sergisi" açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergilerde, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile Çorum Gençlik Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sergide 30 eser yer alırken, Çorum Gençlik Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı sergide 16 eser sergilendi.

Özejder Sosyal Bilimler Lisesi mezunu Fatih Görgüç, gazetecilere, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde resim öğretmenliği bölümünü okuduğunu belirterek, "Lise zamanında yaptığım bir tuvalim sergileniyor burada. Tuvalde bir gözyaşı var. Yüzünde hiçbir duygu ibaresi yok, bir şeyler anlatmak istiyor ama anlatmıyor. İçinde kalmışlık var. Bunu da gözyaşları ile anlatıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
