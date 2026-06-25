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Çorum'da ekili arazi ve ağaçlık alanda yangın

Çorum'da ekili arazi ve ağaçlık alanda yangın
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Çorum'da arpa ve buğday ekili yaklaşık 150 dönümlük tarım arazisi ile ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.

ÇORUM'da arpa ve buğday ekili yaklaşık 150 dönümlük tarım arazisi ile ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Karakeçili Köyü ile Ülkem Pınarı Köyü sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki arpa ve buğday ekili tarlalara sıçradı. Alevlerin yayılması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Çorum ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının geniş bir alana yayılması nedeniyle çok sayıda itfaiye aracı ve personel söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin ve köylülerin yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 150 dönümlük arpa ve buğday ekili alanın yanı sıra çevrede bulunan ağaçlık bölgede de ciddi zarar meydana geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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