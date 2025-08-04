Çorum'da 13 Suçlu Yakalandı
Çorum'da gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, dolandırıcılık, gasp, cinsel suçlar ve hırsızlık gibi suçlardan mahkemelerce aranan kişilere yönelik çalışmalar yaptı. Ayrıca, kayıp ihbarı yapılan 6 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 28 Temmuz - 4 Ağustos'ta çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında, kasten öldürme, dolandırıcılık, gasp, cinsel suçlar ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.
Öte yandan, hakkında kayıp ihbarı yapılan 6 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel