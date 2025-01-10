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Çorum'da 12 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da 12 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
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Çorum'un Kargı ilçesinde Atatürk Ortaokulu'ndan 12 öğrenci, zincir marketten aldıkları keki yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde 12 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, okulun yakınlarındaki bir zincir market şubesinden aldıkları keki yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı şikayetlerini öğretmenlerine bildiren 12 öğrenci, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay da hastaneye giderek, öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
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