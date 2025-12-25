Haberler

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, Yeşilay'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Yeşilay Çorum Şubesi'ni ziyaret ederek bağımlılıkla mücadeleye yönelik projeler hakkında bilgi aldı ve destek sözü verdi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Yeşilay Çorum Şubesi'ni ziyaret etti.

Yeşilay Çorum Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Şube Başkanı Bedriye Cengil, Bektaş'a Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeleye yönelik faaliyetleri, eğitim çalışmaları ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan projeleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, bağımlılıkla mücadelenin topyekun bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim üzerimize düşen ne varsa elimizden geleni yaparız. 2026 yılının 'Bağımsızlık yılı' ilan edilmesi sebebiyle de bu süreçte Yeşilay'ın çalışmalarına elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, Başkan Yardımcısı Ahmet Çek, Bölge Koordinatörü Kübra Gökmen, YEDAM Halkla İlişkiler Uzmanı Mervenur Gedikdaş, YEDAM Klinik Psikoloğu Rıza Yıldız ve Şube Sorumlusu Ali Mansur da katıldı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
