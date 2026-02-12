Haberler

Çorum'da ramazan ayında her gün bin kişiye iftar verilecek

Güncelleme:
Çorum Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün bin kişiye iftar sofrası kurarak sıcak yemek ikram edecek. Belediye Başkanı Aşgın, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı.

Çorum Belediyesinin ramazan ayı boyunca her gün bin kişiye iftar ikram edeceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl iftar sofrası Atatürk Spor Salonu'nda kurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, kurulacak iftar sofrasında hayırseverlerin katkılarıyla her gün bin kişiye sıcak yemek ikram edileceğini kaydetti.

Aşgın, "Amacımız yalnızca bir iftar sunmak değil, aynı zamanda ramazanın bereketini, muhabbetini ve kardeşlik iklimini hep birlikte yaşamak. Bu vesileyle ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

