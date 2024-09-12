Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı

ÇORUM merkeze bağlı Örencik köyü yakınlarında 50 metre yükseklikte kayalık alanda mahsur kalan sokak köpeği, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Örencik Köyü mevkisinde bulunan kayalıklarda bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, olay yerine giderek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikte bulunan köpeğe ulaşmak için kayalıkların üzerine tırmandı. 2 saat süren çalışmanın ardından köpeğe ulaşan itfaiye personeli, halat yardımıyla birlikte aşağıya indi. Çorum Belediyesi veteriner hekimleri tarafından ilk muayenesi olay yerinde yapılan köpek daha sonra ise sağlık kontrolü için Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Su ve yiyecek verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.