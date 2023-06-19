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Çorum, Amasya ve Tokat'ta yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Çorum, Amasya ve Tokat'ta yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

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Çorum, Amasya ve Tokat'ta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Çorum, Amasya ve Tokat'ta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum, Amasya ve Tokat'ta bugün yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Amasya Tokat Güncel Haberler

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