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Çorum Alaca'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Çorum Alaca'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti.

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Hamza Ağlamaz (45) yönetimindeki 19 AC 983 plakalı kamyonet, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek Deresi mevkisinde karşı şeride geçerek yol kenarına devrildi.

Seyit Hamza Can yönetimindeki 05 ABC 321 plakalı demir yüklü tır da devrilen kamyonete çarpıp yaklaşık 300 metre sonra yol kenarında durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Abdüssamet Erdal (30) ve Hakan Batkin (45) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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