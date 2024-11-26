Çorum Alaca'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

Milli Savunma Bakanı Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama