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Çorum'un Alaca ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp R.A'yı 3 milyon 865 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla Şanlıurfa ve Karaman'da gözaltına alınan şüpheliler H.T, A.Ö. ve H.T'nin Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama istemiyle Alaca Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli A.E'nin ise başka bir dolandırıcılık operasyonu kapsamında tutuklandığı ve Konya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, R.A'nın evinin çevresindeki 25 ayrı güvenlik kamerasının yaklaşık 350 saatlik görüntüsünün incelenerek şüphelilerin kimliklerinin belirlendiği öğrenildi.

R.A'nın, ziynet eşyalarının değerini öğrenmek için evinden bir kuyumcuya gitmesi ve şüphelilerin R.A'yı takip etmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay

Çorum'un Alaca ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilere 3 milyon 865 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını teslim eden R.A. (64), dolandırıldığını anlayınca Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurmuştu.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatmış, olayla ilgili 4 şüphelinin kimlikleri tespit edilmişti. Şüpheliler Şanlıurfa ve Karaman'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA