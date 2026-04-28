Çorum Aile Yaşam Merkezinden 6 ayda yaklaşık 30 bin çocuk yararlandı

Çorum Aile Yaşam Merkezinden 6 ayda yaklaşık 30 bin çocuk yararlandı
Çorum Belediyesinin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle hayata geçirdiği Aile Yaşam Merkezi tanıtıldı.

Çorum Belediyesinin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle hayata geçirdiği Aile Yaşam Merkezi tanıtıldı.

Bedesten'de düzenlenen etkinlikte, Aile Yaşam Merkezi İlham Fabrikası'nda eğitim gören çocuklar çeşitli gösteriler yaptı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, merkezin "Aile Yılı" olan 2025'te hizmete başladığını söyledi.

Merkezin annelerin nefes alacağı, çocukların eğlenerek öğreneceği bir mekan olduğunu vurgulayan Çalgan, yaz tatiliyle merkeze ilginin artacağını kaydetti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle bu yönde projeler hayata geçirdiklerini, Aile Yaşam Merkezi'nin de bu projelerden biri olduğunu anlattı.

Merkezin her yaştan çocuğa hitap ettiğine dikkati çeken Aşgın, "Aile, daha çocuk doğmadan başlayan bir süreç. Bebeğin doğmasından önce, gebelik döneminden başlayıp hemen hemen her yaş grubuna dokunmak istedik. Burada Oyunbazlar eğitim atölyesi, bebek kütüphanesi, ilham fabrikası gibi 8 farklı atölye var. Ana rahminden itibaren alıyoruz ve hemen hemen her aya, her yıla yönelik çocukların aileleriyle hoşça vakit geçirecekleri bir alanı oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Merkezin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Aşgın, "Geçtiğimiz ekim ayından itibaren merkezden yaklaşık 30 bin yavrumuz istifade etti ve bundan sonra da artarak devam edecek. İlgi çok fazla." dedi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise 2025'te sözleşme törenini yaptıkları projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dicle, OKA'nın ekonomik kalkınma alanında birçok projeyi desteklediğini, sosyal kalkınmanın da sürekli gündemlerinde olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
