Cornell'de cinsel saldırı iddiaları sonrası partiler yıl sonuna kadar iptal edildi

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ABD'de toplu cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelen Cornell Üniversitesinde, öğrenci evlerinde düzenlenen partilerin ve sosyal etkinliklerin yıl sonuna kadar iptal edildiği bildirildi.

ABC News kanalının haberine göre Cornell Üniversitesi Rektörü Michael Kotlikoff, toplu cinsel saldırı iddialarının ardından protestoların düzenlendiği üniversitede kampüs güvenliğini artırmaya yönelik önlemleri açıkladı.

Kotlikoff, 2024'te üniversiteye ait bir öğrenci evinde toplu cinsel saldırı yaşandığı iddialarının ardından üniversite bünyesindeki öğrenci evlerinde düzenlenen partilerin ve sosyal etkinliklerin yıl sonuna kadar yapılmayacağını duyurdu.

Söz konusu duyuru, öğretim üyelerinin, toplu cinsel saldırı iddialarını ele alış biçiminden dolayı eleştirilen üniversite yönetimine güvensizlik oylaması yapmayı değerlendirmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.

Üniversite yönetiminin toplu tecavüz iddialarına yaklaşımına tepki göstermek üzere merkez kampüste toplanan yüzlerce öğrenci ve akademisyen, Cornell Üniversitesi Rektörü Michael Kotlikoff'un istifasını talep etmişti.

Cornell Üniversitesindeki toplu cinsel saldırı iddiası

Eylül ayında açılan davanın belgelerinde, 2024 yılında Cornell Üniversitesine ait bir öğrenci evinde sarhoş olan, güvenlik amacıyla kimliğinin açıklanmasını istemediği için "Jane Doe" olarak tanımlanan 20 yaşındaki bir kız öğrenciye zorla ketamin verildiği, bilincini kaybeden kızın 7 erkek öğrencinin tecavüzüne uğradığı belirtilmişti.

Cornell Üniversitesi yönetimi o dönem olayla ilgili yaptığı soruşturmayı Bölge Savcılığına bildirmiş ancak Savcılık yetersiz delil nedeniyle konuyla ilgili dava açmamıştı.

New York Valisi Kathy Hochul ise 2 Ekim'deki açıklamasında olayın geçtiği bölgeye bakan Tompkins İlçe Bölge Savcısı Matthew Van Houten'in "adil denetleme yeteneğine olan inancını kaybettiğini" belirterek, New York Başsavcısı Letitia James'i bu konuyla ilgilenmesi için özel savcı olarak görevlendirmişti.

Kaynak: AA