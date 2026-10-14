Haberler

Cornell'de cinsel saldırı iddiaları sonrası partiler yıl sonuna kadar iptal edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cornell Üniversitesi Rektörü, toplu cinsel saldırı iddiaları sonrası öğrenci evlerindeki parti ve sosyal etkinlikleri yıl sonuna kadar iptal etti. Karar, güvensizlik oylamasına hazırlanan öğretim üyeleri ve istifasını isteyen öğrenci ve akademisyenlerin tepkisi sürerken geldi.

ABD'de toplu cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelen Cornell Üniversitesinde, öğrenci evlerinde düzenlenen partilerin ve sosyal etkinliklerin yıl sonuna kadar iptal edildiği bildirildi.

ABC News kanalının haberine göre Cornell Üniversitesi Rektörü Michael Kotlikoff, toplu cinsel saldırı iddialarının ardından protestoların düzenlendiği üniversitede kampüs güvenliğini artırmaya yönelik önlemleri açıkladı.

Kotlikoff, 2024'te üniversiteye ait bir öğrenci evinde toplu cinsel saldırı yaşandığı iddialarının ardından üniversite bünyesindeki öğrenci evlerinde düzenlenen partilerin ve sosyal etkinliklerin yıl sonuna kadar yapılmayacağını duyurdu.

Söz konusu duyuru, öğretim üyelerinin, toplu cinsel saldırı iddialarını ele alış biçiminden dolayı eleştirilen üniversite yönetimine güvensizlik oylaması yapmayı değerlendirmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.

Üniversite yönetiminin toplu tecavüz iddialarına yaklaşımına tepki göstermek üzere merkez kampüste toplanan yüzlerce öğrenci ve akademisyen, Cornell Üniversitesi Rektörü Michael Kotlikoff'un istifasını talep etmişti.

Cornell Üniversitesindeki toplu cinsel saldırı iddiası

Eylül ayında açılan davanın belgelerinde, 2024 yılında Cornell Üniversitesine ait bir öğrenci evinde sarhoş olan, güvenlik amacıyla kimliğinin açıklanmasını istemediği için "Jane Doe" olarak tanımlanan 20 yaşındaki bir kız öğrenciye zorla ketamin verildiği, bilincini kaybeden kızın 7 erkek öğrencinin tecavüzüne uğradığı belirtilmişti.

Cornell Üniversitesi yönetimi o dönem olayla ilgili yaptığı soruşturmayı Bölge Savcılığına bildirmiş ancak Savcılık yetersiz delil nedeniyle konuyla ilgili dava açmamıştı.

New York Valisi Kathy Hochul ise 2 Ekim'deki açıklamasında olayın geçtiği bölgeye bakan Tompkins İlçe Bölge Savcısı Matthew Van Houten'in "adil denetleme yeteneğine olan inancını kaybettiğini" belirterek, New York Başsavcısı Letitia James'i bu konuyla ilgilenmesi için özel savcı olarak görevlendirmişti.

Kaynak: AA
Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Döner, hamburger ve köfte kararı! Bundan sonra zorunlu olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

80 yaşındaki Stallone’ye düğün faturası! Emeklilik bekleyecek
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Şehidimiz var
Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu
Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı

Hayallerin yıkıldığı an!
Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi

Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama var
Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt

İlk defa Türkiye'nin adını vererek tepki gösterdiler
Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Çiftçiler Türkiye’nin gözbebeğine yöneldi

Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Türkiye’nin gözbebeğine yöneldiler