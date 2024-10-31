Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 140 Gram Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adreste bulunan C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.