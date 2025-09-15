Haberler

Çorlu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

M.Ş. idaresindeki 06 EFB 871 plakalı otomobil, yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda, önce aynı yöne seyreden T.K. yönetimindeki 59 AGR 967 plakalı otomobille, daha sonra karşı yönden gelen B.D. idaresindeki 59 AJU 401 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler M.Ş. ve T.K. ile araçlarda bulunan H.K, B.K, A.B. ve S.D, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
