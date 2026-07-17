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Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü öldü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde TEM Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü Volkan Baykal hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol kenarına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Volkan Baykal idaresindeki WL 5495 G Almanya plakalı tır, TEM Otoyolu Çorlu gişeleri mevkisinde yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Baykal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Baykal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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