Haberler

Tekirdağ'da asayiş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu, Kapaklı ve Çerkezköy'de düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı telefon, sentetik ecza hap ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde telefon kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramada 32 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Bulut
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması

Meclis'i de karıştırdı, tansiyon bir türlü düşmedi
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı

Görüntü Türkiye'den! Hareket edecek yer kalmadı
Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda

Bosna Hersek ve ABD kozlarını paylaştı: İşte turu geçen ülke
Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek

Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada çok büyük ses getirecek
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku

Kadın turistin kabusu bitmek bilmedi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi

Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi sona erdi