Haberler

Pitbull'un saldırdığı 'Reis' isimli köpek, ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ağızlıksız gezdirilen yasaklı ırk Pitbull cinsi köpek, 'Reis' isimli köpeğe saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası Reis, belediye barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yasaklı ırk Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 'Reis' isimli sahipli köpek ağır yaralandı.

Olay, ilçenin Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 5. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sahibi, Pitbull cinsi köpeğini gezdirmek için ağızlıksız şekilde sokağa çıkardı. Bu sırada Pitbull, dışarıda bulunan Hanife Tosun'un 'Reis' isimli köpeğine saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle Tosun'un köpeği saldırıdan ağır yaralı kurtarıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayın ardından Reis, Çorlu Belediyesi'ne bağlı barınak görevlilerince tedavi altına alınmak üzere götürüldü.

Reis'in sahibi Hanife Tosun, köpeğinin saldırıda ağır yaralandığını belirterek, "Saldıran köpeğin ağızlığı falan hiçbir şeyi yoktu. Köpeğimiz yaşıyor ama çok ağır yaralı. İnsanlar apartmandan çıkarken korkuyorlar. Evde Pitbull mu bakılır?" diye konuştu.

Öte yandan Pitbull'un sahibi hakkında idari işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok

Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi

ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirmenin yolunu gösterdi
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke