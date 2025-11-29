Haberler

Çorlu'da Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı, Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Güncelleme:
Çorlu'da park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, Hıdırağa Mahallesi'nde yapılan bir üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Havuzlar Mahallesi'nde park halinde bulunan minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
