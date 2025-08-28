Çorlu'da Otomobillerin Çarpıştığı Kazada 2 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çorlu - Ergene kara yolu üzerinde meydana geldi. Hakan Aybedis yönetimindeki 34 MMK 340 plakalı otomobil ile İsmail Deli'nin kullandığı 59 AEY 379 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde bulundukları sırada iddiaya göre başka bir araç makas attı. Hakan Abdedis, makas atan araçtan kaçmak isterken, İsmail Deli'nin kullandığı otomobile çarpıp, takla atarak ters döndü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hakan Aybedis ile yanında bulunan E.P., ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, makas atarak kazaya neden olduğu belirtilen aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Kamera Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),