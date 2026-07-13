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Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Recep G. (71) idaresindeki 34 JB 0430 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Recep G. ile araçta bulunan B.G. (13), V.G. (42), H.B.G. (15) ve N.G. (9), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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