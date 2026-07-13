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Çorlu'da Otomobil Ayçiçeği Tarlasına Devrildi: 5 Yaralı

Çorlu'da Otomobil Ayçiçeği Tarlasına Devrildi: 5 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ayçiçeği tarlasına devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin ayçiçeği tarlasına devrildiği kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çorlu-Sarılar kara yolu üzerindeki Karatepe Cezaevi mevkisinde meydana geldi. Recep G. (71) idaresindeki 34 JB 0430 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton menfeze çarptı, ardından 20 metre savrulup ayçiçeği tarlasına devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Otomobilde yaralanan sürücü Recep G. ile VG. (42), H.B.G. (15), B.G. (13) ve N.G. (9) yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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