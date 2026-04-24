Çorlu'da öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ilkokul öğrencileri, 'Maarif'in Kalbinde Çocuk' temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında uçurtma şenliğinde buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Maarif'in Kalbinde Çocuk' temasıyla düzenlenmesi kararı aldığı etkinlikler çerçevesinde Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Okullar Bölgesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan 100 öğrenci, yaptıkları renkli uçurtmaları gökyüzü ile buluşturdu. Çorlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, "Bu uçurtma şenliğimiz, 23 Nisan etkinliği çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığımızın Maarifin Kalbinde Çocuk temasıyla yaptığımız etkinliklerden biri. Burada bütün ilkokul öğrencilerimizi davet ettik. Her okuldan temsili olarak alanda 100 öğrencimiz uçurtma etkinliğine katılıyor. Bu, 23 Nisan ayı içerisinde yaptığımız etkinliklerden bir tanesi. 23 Nisan boyunca canlı resim sergileri, çeşitli yarışmalar, hane ziyaretleri, okul dışı öğrenme ortamlarından bu etkinlikleri sürdürüyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan 4'üncü sınıf öğrencisi Rabi Zümra Yılmaz, uçurtma uçurmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Çok güzeldi, beğendim" dedi. Öğrenci Berat Vurgun ise, "Çok teşekkür ederiz bugün uçurtmalarımızı havaya saldık, güzel beğendim" diye konuştu. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı