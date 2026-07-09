Yaya geçidinde duran otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde duran otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde duran otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü, yaralandı.
Kaza, ilçenin Salih Omurtak Caddesi Şifa Işıkları mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Furkan D.(19) yönetimindeki 59 AOA 838 plakalı motosiklet, önünde seyreden Tuğra K. idaresindeki 34 NCY 269 plakalı otomobilin yaya geçidinde durması üzerine arkadan hızla çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Furkan D., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber - Kamera: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ),