Çorlu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusunun yaralandığı bildirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 34 HTZ 157 plakalı motosiklet, Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda, H.İ. idaresindeki 59 ADK 453 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu E.Y. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel