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İntihar edeceği şüphesiyle ihbar ettiler: 13 yaşındaki kızı ölü bulundu

İntihar edeceği şüphesiyle ihbar ettiler: 13 yaşındaki kızı ölü bulundu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki S.Y. evde ölü bulundu, babası A.Y. ise bilekleri kesilmiş halde yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Hatip Mahallesi'nde yaşayan A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine A.Y'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açtırıldı.

SOSYAL MEDYADAN EŞİNİ SORUMLU TUTAN BİR PAYLAŞIM YAPMIŞ

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y'nin kızı 13 yaşındaki S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bilekleri kesilmiş halde yaralı bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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