Çorlu'da Kiracı ile Ev Sahibinin Tartışması Hastaneye Taşındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö, kiracıları M.K'den evi boşaltmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı biber gazı kullanarak anne ve kızı hastanelik etti. Olay sonrası kiracı gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmada 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde ev sahibi S.Ö. ile annesi Z.Ö, kiracıları M.K'den evi boşaltmasını istedi.
Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı M.K, anne ve kızına biber gazı sıktı.
Gazdan etkilenen S.Ö. ile Z.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şikayet üzerine kiracı M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel