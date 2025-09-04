Çorlu'da Dereye Düşen Kişi İhbarı, Ekipler Arama Yaptı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin dereye düştüğü ihbarı üzerine hareket geçen ekipler, yaptıkları aramada herhangi bir kişiye rastlamadı.

Çorlu'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Şeyhsinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan dereye 1 kişinin düştüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, dere ve çevresinde arama yaptı. Yaklaşık 1 saat süren aramada dereye düşen kimseye rastlanmadı. Ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.