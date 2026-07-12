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Tekirdağ'da yangında 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü

Tekirdağ'da yangında 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında 20 dekar alan zarar gördü. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı ve ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında, 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Çorlu Çevre Yolu Ergene yönünde yol kenarındaki buğday tarlasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere, çevredekiler de su tankerleri ve iş makineleri müdahale etti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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